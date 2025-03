VEREADOR JOAQUIM DA JANELINHA COBRA, MAIS UMA VEZ, RETORNO DA AGÊNCIA DO BANESE AO AUGUSTO FRANCO

O vereador Joaquim da Janelinha (PDT) utilizou o expediente da sessão na Câmara Municipal de Aracaju para fazer, mais uma vez, um apelo ao governador Fábio Mitidieri e ao secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo, solicitando o retorno da agência do Banese ao Conjunto Augusto Franco.

Segundo o vereador, cerca de 90% das vezes que utiliza a tribuna, suas cobranças são direcionadas para atender às necessidades das comunidades, especialmente do Conjunto Augusto Franco – considerado o maior conjunto habitacional de Aracaju, onde ele nasceu, foi criado e empreendeu.

O vereador relembrou que o Banese mantinha uma agência na Canal 5, uma das mais modernas, amplas e confortáveis de Aracaju, que foi desativada e transformada em uma corretora do Banese. Posteriormente, a agência foi transferida para a Canal 4, em ponto bem localizado, mas fechada há aproximadamente um ano, quando Queiroz assumiu a presidência. Na ocasião, o fechamento foi justificado pelos altos custos de aluguel, com a promessa de que seriam realizados estudos para que a agência retornasse ao conjunto – o que facilitaria o acesso, sobretudo para os aposentados.

Além do fechamento da agência, os pontos de atendimento do Banese estão sendo reduzidos. No Conjunto Augusto Franco, havia duas agências e, atualmente, resta apenas uma, que se encontra superlotada. O vereador enfatizou que o clamor das ruas é pelo retorno efetivo da agência e, por isso, utiliza a tribuna para fazer mais uma cobrança em benefício das suas comunidades.

Texto e foto ascom