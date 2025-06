Joaquim da Janelinha parabeniza Governo pela valorização da cultura

Durante o Pequeno Expediente desta terça-feira, na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Joaquim da Janelinha fez um discurso de reconhecimento ao trabalho do governador Fábio Mitidieri, destacando o sucesso do Arraiá do Povo e os investimentos em infraestrutura, saúde, educação, turismo e cultura no estado.

Joaquim iniciou sua fala parabenizando o governo estadual pela realização de mais uma edição do Arraiá do Povo, com ênfase na já tradicional “Terça-feira do Arrocha”, que, segundo o parlamentar, registrou o maior público do evento e foi composta exclusivamente por artistas sergipanos. “Tivemos Clecinha, de Areia Branca; Unha Pintada, de Simão Dias; Natanzinho Lima e Michael Santos, ambos de Itabaiana. Que felicidade ver essa valorização dos nossos!”, comemorou.

O vereador também elogiou os investimentos promovidos pela atual gestão em áreas fundamentais, como saúde e educação. Entre as ações destacadas estão a entrega de ambulâncias, a modernização do Hospital de Urgência de Sergipe, além de reformas em escolas como o Colégio Francisco Portugal e o Centro de Excelência Ofenísia Freire, ambos no Conjunto Augusto Franco. “Tudo isso é fruto de compromisso com o povo sergipano”, afirmou.

Outro ponto exaltado foi o fortalecimento do turismo, classificado por Joaquim como “a indústria sem chaminé”. Ele ressaltou o empenho do governador em transformar Sergipe em um destino turístico cada vez mais atrativo. “Sem dúvida nenhuma, temos o maior São João do Brasil, quem sabe até do mundo!”, pontuou.

Ainda em pronunciamento, Joaquim destacou a reabertura do Complexo Cultural Gonzagão, um importante espaço cultural localizado no Conjunto Augusto Franco. A reforma está em fase final, e a reinauguração ocorrerá no dia 23 de junho, com o tradicional concurso de quadrilhas. “O Gonzagão passa por uma grande transformação, com mais acessibilidade, conforto e segurança. E, na segunda etapa, contará com um museu dedicado ao Gonzagão, com obras de artistas sergipanos”, informou.

Além disso, o vereador ressaltou que o mês de julho será marcado pela realização da “Gonzagada”, uma programação especial com atrações culturais todos os fins de semana, aberta à comunidade. “Este ano, as escolas sentiram falta do espaço, mas ele retorna com força total e será novamente um polo de cultura e convivência”, garantiu.

Ao encerrar sua fala, Joaquim da Janelinha reafirmou seu apoio às iniciativas que fortalecem a cultura popular e a identidade sergipana. “Essa é mais uma grande obra do Governo de Sergipe, que entrega à população um espaço renovado, pronto para receber grandes eventos. A cultura agradece”.

por Monique Costa – Foto: Luana Vasconcelos