Vereador Levi Oliveira critica declarações recentes do Presidente Lula

O Vereador Levi Oliveira (PP) utilizou o pequeno expediente da sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracaju para criticar discursos recentes do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante sua fala, o parlamentar destacou pontos que, segundo ele, demonstram divergências ideológicas e prejudicam o desenvolvimento do país.

Entre as declarações que geraram repúdio, Levi Oliveira mencionou a fala do presidente ao justificar a escolha da ministra Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais. Lula afirmou que optou por uma “mulher bonita” para ocupar o cargo, com o objetivo de diminuir a distância com o Congresso. “Uma coisa que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês”, disse o presidente.

Seu discurso tem tido uma má repercussão por todo o país e, segundo o vereador Levi Oliveira, apresenta uma postura inadequada ao reforçar um pensamento ultrapassado que se apoia na aparência para justificar decisões políticas. “A mulher está lá por sua beleza ou pela qualidade de seu trabalho? É difícil ouvir isso do líder maior do nosso país”, afirmou Levi.

O parlamentar também utilizou as redes sociais para reforçar seu posicionamento: “As nomeações devem ser baseadas na competência, não em critérios superficiais. A mulher deve ser valorizada pelo desempenho, não tratada como produto.”

Em seguida, o parlamentar criticou a fala do presidente sobre o aumento dos preços de ovos no Brasil, na qual Lula afirmou que as galinhas estariam sendo “sacaneadas” e que deseja encontrar o culpado por isso. De acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o ovo ficou 15% mais caro em fevereiro em relação a janeiro e um dos possíveis motivos para esse aumento é o calor extremo, que tem impactado diretamente na produtividade das granjas.

O clima foi um dos pontos abordados pelo presidente, que menosprezou a explicação. “Isso é mentira. Porque calor fez no ano passado, porque no final do ano choveu bem. As galinhas não reclamaram, então alguém está sacaneando as galinhas”, afirmou Lula.

Levi destacou sua fala como equivocada e isenta de responsabilidade. “Quem está vendo o preço dos alimentos sabe que o preço do ovo está um absurdo. E alguém está sacaneando as galinhas? Acredito que o senhor esteja sacaneando a gente. Está na hora de falar menos e de agir mais. É necessário focar no que interessa, presidente”, finalizou.

