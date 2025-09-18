Vereador Levi Oliveira repudia comentário de ex-prefeito de São Cristóvão

Em seu pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, nesta quarta-feira, 17, o vereador Levi Oliveira (PP) manifestou repúdio à declaração do ex-prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, que, por meio das redes sociais, criticou e ironizou a mobilização dos parlamentares da capital diante da recente redefinição da delimitação de terras entre os dois municípios.

O comentário em questão dizia respeito à Audiência Pública realizada no dia anterior, 16, de iniciativa do vereador Lúcio Flávio, que tratou da decisão do STF de redefinir os limites territoriais entre Aracaju e São Cristóvão, resultando na perda de 11% da área da capital e impactando diversos bairros da Zona de Expansão. Em publicação nas redes sociais sobre a audiência, o ex-prefeito comentou que o plenário da Câmara “deveria ser sério”.

“Marcos Santana, prefeito por dois mandatos na última gestão de São Cristóvão, atual secretário, desdenhou da audiência pública que ocorreu nesta Casa. Diversos representantes da Zona de Expansão e interessados no desfecho dessa situação estavam aqui debatendo e tentando chegar a um consenso. E ele faz um comentário desses, uma demonstração de desrespeito com nosso povo”, expressou.

O parlamentar também lamentou a ausência de representantes da gestão de São Cristóvão na audiência, o que, segundo ele, evidencia a falta de diálogo entre as partes envolvidas. “Acredito que a Prefeitura da cidade perdeu a oportunidade de mostrar, nesta Casa, quais são os interesses, os futuros investimentos que pretendem fazer naquela área, o que pretendem com essa mudança, como seria feita. Enfim, perdeu uma oportunidade excelente de estar aqui, mostrando ao povo da Zona de Expansão, que estava presente por meio de diversos representantes. E ainda acabamos vendo um comentário desse. Infelizmente, essa falta de respeito ocorreu”, complementou.

Levi Oliveira informou ter entrado em contato com vereadores da cidade vizinha, buscando realizar uma visita ao município e dialogar com os parlamentares acerca das condições de gestão da área delimitada. “Como foi dito nesta tribuna ontem, os investimentos na Zona de Expansão são maiores do que toda a arrecadação do município de São Cristóvão. A Prefeitura vai ter condições de administrar e investir na Zona de Expansão? Ou todo recurso destinado a essa região será voltado apenas para a sede de São Cristóvão e para o Eduardo Gomes?”, questionou.

Ao encerrar seu pronunciamento, ressaltou que a população de São Cristóvão também merece receber esclarecimentos e assegurou que, caso seja realizada uma audiência no município, os parlamentares de Aracaju estarão presentes. “O povo de São Cristóvão é guerreiro, trabalhador e tem todo o meu respeito. Mas essa situação, de um comentário feito por um gestor que administrou o município por dois mandatos e fez seu sucessor, é uma atitude infantil e impensada. Gostaria de fazer uma nota de repúdio desta Casa, porque ele não falou apenas de Aracaju, mas também deste plenário e desta Casa do Povo”, finalizou.

Da assessoria parlamentar – Foto: Luanna Pinheiro