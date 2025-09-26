VEREADOR LÚCIO FLÁVIO ANUNCIA QUE LEVARÁ A FALA DA VEREADORA SÔNIA MEIRE AO CONSELHO DE ÉTICA DA CÂMARA

Na manhã desta quinta-feira (25), durante a 80ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Lúcio Flávio (PL) utilizou a tribuna para destacar três pontos de sua atuação recente: a conquista de Aracaju como a quinta cidade mais inteligente do Nordeste, o balanço de sua agenda em Brasília no dia anterior (24) com a Comissão Mista sobre a questão territorial da Zona de Expansão, e, por fim, para criticar uma fala da vereadora Sônia Meire (PSOL) proferida na última terça-feira (23).

Em seu discurso, Lúcio Flávio lamentou as declarações da colega de oposição e manifestou solidariedade ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, alvo da fala: “Houve uma fala aqui da colega vereadora Sônia Meire na tribuna desta casa, em que eu quero registrar para os demais colegas que a gente precisa levar a sério a tribuna do Plenário da Câmara.” – iniciou. “A gente não pode usar este microfone aqui para fazer a incitação do ódio, para a prática de indução à torcida pela morte das pessoas. Eu lamento a fala que foi dita sobre o secretário Dilermando Júnior. Quero aqui transferir para ele a minha solidariedade. Não representa o que estes vereadores pensam.”, declarou o parlamentar, ao anunciar que encaminhará o caso ao Conselho de Ética da Câmara.

A fala referida ocorreu na sessão da última terça-feira (23), quando Sônia Meire comentou a viagem do secretário a Israel: “O que a Prefeitura foi fazer lá [em Israel] foi conhecer exatamente o sistema de segurança e o laboratório de Gaza, só que não deu tempo de mostrar porque teve o conflito com o Irã. E Dilermando teve que voltar às pressas para não ser morto por um míssil. Deveria ter ficado lá até o fim para ver e ter ido para Gaza”, afirmou a vereadora do PSOL.

Da assessoria – Foto (Arquivo): Luanna Pinheiro/CMA