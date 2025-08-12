Vereador Lúcio Flávio denuncia proselitismo político em prova da UFS

O vereador Lúcio Flávio (PL) utilizou suas redes sociais, na manhã desta terça-feira, para denunciar e manifestar sua indignação contra o que classificou como proselitismo político presente no vestibular da Universidade Federal de Sergipe (UFS), aplicado na modalidade de Ensino a Distância (EAD). O parlamentar também repudiou a proposta de redação da prova em discurso na tribuna, durante a 60ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju, realizada no mesmo dia.

Em seu perfil no Instagram, Lúcio Flávio exibiu o documento contendo o tema da redação: “O avanço do neonazismo no século XXI”. Na sequência, a proposta de redação afirmava:: “Os discursos da extrema-direita e ultranacionalistas são disseminados e potencializados por meio de novos formatos de comunicação, como as plataformas digitais. Diante desse cenário, como assegurar a defesa da democracia e dos direitos humanos?”

Após apresentar o tema e a proposta, Lúcio Flávio declarou: “Se você acha que está horrível, essa carga ideológica vai piorar.” O vereador, então, exibiu um dos textos motivadores, que tratava da “Eleição de Jair Bolsonaro”, associando o ex-presidente e o bolsonarismo ao termo neonazismo e atribuindo-lhes responsabilidade pelo aumento de grupos neonazistas no Brasil.

Encerrando sua manifestação, Lúcio Flávio afirmou: “Isso é um absurdo e nós iremos cuidar para que essa atitude leviana de proselitismo político ideológico não fique impune. Estamos encaminhando, neste exato momento, essa denúncia ao projeto ‘Escola Sem Partido’ e a nossa assessoria jurídica tomará as medidas judiciais cabíveis.”

Da assessoria – Foto: Luanna Pinheiro