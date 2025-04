Vereador Lúcio Flávio desmente oposição sobre contrato de cuidadores

Na manhã da última terça-feira, 30 de abril, o vereador e vice-líder do governo na Câmara Municipal de Aracaju, Lúcio Flávio, utilizou seu tempo no grande expediente da 30ª sessão ordinária para esclarecer informações sobre o contrato de cuidadores firmado pela Secretaria Municipal da Educação. Segundo o parlamentar, é falsa a informação divulgada pela oposição de que o contrato teria sido cancelado após denúncia de um vereador oposicionista.

Durante seu pronunciamento na tribuna, Lúcio Flávio declarou: “Você, cidadão aracajuano, precisa saber o que realmente aconteceu. Estamos falando de um contrato que garante cuidadores para crianças nas escolas — inclusive crianças neurodivergentes. Sem esse contrato, essas crianças ficariam sem assistência. E parece que o vereador que questiona isso não está preocupado com o bem-estar dessas crianças”.

O parlamentar detalhou os trâmites adotados pela Secretaria da Educação para resolver a situação: “Foi feito um contrato emergencial e, de forma imediata, iniciou-se o processo correto e necessário: o processo licitatório, que já está em andamento. Para desespero da oposição, que prefere fazer barulho, confundir a opinião pública e divulgar inverdades nas redes sociais e nesta Casa Legislativa”.

Lúcio Flávio reforçou que o contrato com os cuidadores não foi desfeito e será mantido até a conclusão da licitação, garantindo a continuidade do atendimento às crianças que dependem do serviço.

Da assessoria – Foto: China Tom