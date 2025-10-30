Vereador Lúcio Flávio homenageia policiais mortos no Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira (30), durante a 93 sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Lúcio Flávio solicitou a mesa diretora a nomeação da sessão com os nomes dos quatro policiais mortos durante a megaoperação que aconteceu na última terça-feira (28) no Rio de Janeiro. Além da nomeação da sessão, também foi feito um minuto de silêncio atendendo o pedido do vereador.

Em seu tempo na tribuna, no pequeno expediente, Lúcio Flávio declarou: “Quero agradecer aos colegas, que, no dia de hoje, deram nome a essa sessão, aos dois sargentos e aos outros dois policiais que deram as suas vidas para defender a sociedade. Hoje essa sessão tem o nome deles quatro, fizemos aqui um minuto de silêncio para honrar aqueles que defendem de verdade as pessoas de bem em nossa sociedade.”

O vereador do Partido Liberal (PL) também relembrou algumas falas públicas, consideradas por ele como absurdas, em que era feita a defesa de bandidos: “Quero encerrar lembrando aqui algumas frases tipo aquela que dizia ‘Eu não suporto quando a polícia pega um ladrão de celular que só roubou para tomar uma cervejinha’ e outra que disse que ‘traficante é vítima dos usuários’. É o corresponsável pelo que está acontecendo no Rio. Um presidente irresponsável com as palavras.” – relembrou Lúcio Flávio, com indignação, de falas atribuídas ao presidente Lula.

Da assessoria – Foto: Luanna Pinheiro