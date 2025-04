VEREADOR PARABENIZA GOVERNADOR FÁBIO PELA ESCOLHA DE ANDRÉ MOURA PARA A CHAPA GOVERNISTA AO SENADO

O vereador Maurício Maravilha (União Brasil) parabenizou, nesta terça-feira, 8 de abril, na Câmara Municipal de Aracaju, a declaração do governador Fábio Mitidieri de que o ex-deputado federal André Moura integrará a chapa governista como pré-candidato ao Senado Federal.

Em pronunciamento na tribuna, Maurício Maravilha expressou sua satisfação com a decisão do chefe do Executivo estadual.

“Recebi com imensa alegria a confirmação do governador Fábio Mitidieri sobre a pré-candidatura de André Moura ao Senado. É um nome de peso, com vasta experiência e um histórico de serviços prestados ao nosso estado. Enquanto deputado federal trouxe várias emendas. E junto ao grande líder que é o governador que vem fazendo um mandato de excelência, com vários projetos sociais, Sergipe só tem a ganhar. São líderes comprometidos como o povo, por isso meus parabéns”, disse o vereador.

O parlamentar também elogiou o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) pela realização, na última sexta-feira, 4 de abril, do IV Fórum de Enfrentamento à Desinformação.

“O evento, que contou com a presença de magistrados, jornalistas e estudantes, teve como objetivo fomentar o debate sobre os desafios da desinformação no cenário eleitoral para o pleito de 2026 e as perspectivas para o futuro. Muito importante discutirmos esse tema e, dessa forma, ajudar a fortalecer a democracia. E aproveito para enaltecer o papel de Sergipe como referência nacional nesse combate”, afirmou.

Por fim, o vereador prestou homenagem aos profissionais da imprensa pelo Dia do Jornalista, celebrado nacionalmente em 7 de abril.

“Parabenizo todos os jornalistas pelo seu dia, especialmente os que acompanham de perto os trabalhos na Câmara Municipal de Aracaju. Parabéns pelo belíssimo trabalho de buscar e levar informação com qualidade e ética para nossa população”.

Por Marcele Machado – Foto: Luanna Pinheiro