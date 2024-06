Vereador Pastor Diego cobra ação rápida para aplicação de emendas

Na manhã desta terça-feira, 11, durante sessão na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Pastor Diego (União) cobrou celeridade e responsabilidade na aplicação de recursos que beneficiem diretamente a população. O parlamentar destacou o ato de assinatura da ordem de serviço para a reforma da praça situada nas proximidades do Farol da Coroa do Meio.

Na oportunidade, ele destacou a importância da iniciativa, que resultou de emendas parlamentares da deputada federal Katarina Feitosa. E, ainda, enfatizou que há emendas impositivas dos vereadores que precisam ser convertidas em obras e projetos que beneficiem o cidadão. “Quero parabenizar por essa grande iniciativa que atrairá, cada vez mais, melhorias para nossa orla e os moradores, mas também solicitar que os recursos, os quais destinamos, sejam aplicados em benefício da população”, disse.

Além de reconhecer a iniciativa, Pastor Diego aproveitou a ocasião para cobrar agilidade na aplicação de emendas impositivas que ele indicou para a recuperação asfáltica de várias ruas da cidade. Ele solicitou o apoio do presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos (PSD), e do líder do prefeito, professor Bittencourt (PDT), para que a ordem de serviço seja assinada o quanto antes pela prefeitura.

O vereador salientou que o processo licitatório já foi concluído, aguardando apenas a formalização para o início das obras. “O processo já foi finalizado, e a empresa está pronta para começar. Agora, é crucial que a prefeitura assine a ordem de serviço. Precisamos de celeridade para que as emendas sejam aplicadas e possamos melhorar a infraestrutura da nossa cidade”, pontuou Pastor Diego.

Preço do combustível

Em uma crítica contundente, o vereador manifestou sua indignação com o aumento iminente dos preços dos combustíveis, atribuindo a situação à ineficiência da política do Governo Federal junto à Petrobras. “É inaceitável que, mais uma vez, os brasileiros tenham que enfrentar um novo aumento. Essa política precisa ser revista com urgência”, declarou.

Repúdio

Pastor Diego também expressou repúdio à notícia da prisão de um vereador do PT no Rio Grande do Sul, acusado de envolvimento em desvio de doações destinadas às vítimas de uma tragédia no estado. “Corrupção é algo intolerável, especialmente quando se trata de explorar a miséria alheia. Se comprovada a culpa, que ele responda nos rigores da lei”, concluiu o vereador, reafirmando seu compromisso com a ética e a transparência na política.

Foto Gilton Rosas

Por Lucivânia Pereira