Vereador Pastor Diego critica filme ‘A fúria’ e aponta ‘hipocrisia’ no debate público

Na sessão desta quinta-feira, 12, da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Pastor Diego (União) usou a tribuna para criticar duramente o filme ‘A Fúria’, exibido no último dia 6 durante o 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A produção retrata o assassinato de um presidente fictício, descrito como um sósia do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante uma motociata.

Para o vereador, o filme incentiva a violência política e expõe uma suposta “hipocrisia” no debate público brasileiro. Pastor Diego destacou que o festival, realizado com apoio de recursos públicos, permitiu a exibição de uma obra que ele considera um “absurdo” e um “desrespeito ao povo brasileiro”.

“Muitas vezes nós vemos parlamentares subindo na tribuna, dizendo que a violência e o ódio existem na direita. Porém, testemunhamos um filme que incentiva a violência. A obra foi lançada e ninguém falou nada. Ou seja, isso está certo e, na hora de criticar, o problema é a direita”, indagou.

Segundo o parlamentar, o filme reforça divisões políticas e utiliza a cultura para promover o que chamou de “ódio do bem” – expressão usada para criticar atos de intolerância que seriam tolerados pela esquerda política.

O vereador comparou o impacto da obra com uma situação hipotética em que um filme mostrasse o assassinato de um sósia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Se fosse um filme demonstrando um sósia do presidente Lula sendo assassinado, eu tenho certeza de que o Supremo Tribunal Federal já teria mandado prender o autor, o escritor, o redator, todo mundo envolvido”, afirmou.

Ele também relembrou o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018 e criticou a falta de respostas sobre quem estaria por trás da tentativa de homicídio. “Descobrem tudo nesse país, mas quem mandou matar Bolsonaro ninguém descobre”, pontuou.

Solidariedade

Apesar das críticas ao filme, o vereador expressou solidariedade ao presidente Lula, que recentemente passou por uma cirurgia para drenagem de um hematoma cerebral. Pastor Diego enfatizou sua postura cristã ao afirmar que ora pela recuperação do líder da nação e repudiou qualquer torcida pela sua morte.

“Como pastor e cristão, orarei pela plena recuperação do presidente Lula, porque é isso que me ensina a Palavra de Deus. E se tiver qualquer outra pessoa na porta do hospital torcendo pela morte, está agindo de forma equivocada e fora dos princípios cristãos. Jamais vou torcer por isso, a minha oração é que ele se recupere, possa regressar à sua vida com a família e faça um bom governo para nosso país”, ressaltou.

Foto Gilton Rosas

Por Lucivânia Pereira,