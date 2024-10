Vereador Pastor Diego declara apoio a Emília Corrêa no segundo turno em Aracaju

O vereador reeleito Pastor Diego (União), que obteve 3.804 votos no primeiro turno, anunciou nesta segunda-feira, 14, seu apoio à candidata Emília Corrêa (PL) na disputa pela prefeitura de Aracaju. A decisão ocorreu após a ex-candidata Yandra Moura (União), terceira colocada na primeira etapa das eleições, optar pela neutralidade, liberando seus aliados para escolherem livremente entre os dois concorrentes no segundo turno.

Durante coletiva de imprensa, Pastor Diego destacou a coerência de sua decisão, alinhada aos valores que pautaram seu mandato, como a defesa da vida, da família e dos princípios cristãos. “Ao longo desses quatro anos, nosso trabalho sempre foi focado em causas que acreditamos profundamente e não negociamos. Agora, diante do cenário político, reafirmamos nosso compromisso apoiando Emília Corrêa, que compartilha dos mesmos valores que defendemos”, declarou o vereador.

A adesão de Pastor Diego ao projeto de Emília pode vir a fortalecer a candidatura dela, que disputa a prefeitura com Luiz Roberto (PDT). Diego movimentará sua base eleitoral e aliados para reforçar o apoio à candidatura de Corrêa, que agora contará com o engajamento do grupo e colaboradores que o acompanha.

Foto assessoria

Por Lucivânia Pereira