Vereador pede liberação de emendas impositivas para os clubes sergipanos

Durante Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Anderson de Tuca (União Brasil) reforçou a necessidade de liberação das emendas impositivas destinadas aos clubes sergipanos. O parlamentar destacou que esses recursos são fundamentais para o planejamento das equipes nas competições nacionais.

Em sua fala, Anderson enfatizou a importância do diálogo com a prefeita de Aracaju, Emília Correia, para garantir que os valores cheguem diretamente às equipes, beneficiando tanto a Associação Desportiva Confiança, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, quanto o Club Sportivo Sergipe, que participará da Série D.

“A princípio, o dinheiro vai para a Federação, em decorrência das certidões que os clubes não possuem, mas eles precisam ter esse planejamento. Podemos intermediar essa comunicação para que o recurso chegue o mais rápido possível”, afirmou o vereador.

Além da defesa dos repasses, Anderson de Tuca aproveitou sua fala na tribuna para enaltecer o desempenho do Confiança na Copa do Brasil e expressar sua torcida pelo clube nas próximas competições, como a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro.

A iniciativa do vereador reforça seu compromisso com o fortalecimento do esporte sergipano, reconhecendo a importância do apoio financeiro para que os times possam competir em alto nível e representar o estado nacionalmente.

