VEREADOR QUESTIONA SUPERINTENDENTE DO HU SOBRE APLICAÇÃO DAS EMENDAS DESTINADAS AO HOSPITAL EM 2023

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o grande expediente, na manhã desta quarta-feira, dia 06, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para mandar uma mensagem ao superintendente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) do Hospital Universitário (HU) em Aracaju, o médico nefrologista Dr. Kleyton de Andrade Bastos, perguntando o que está sendo feito com as emendas impositivas destinadas pela Casa no ano de 2023 à unidade.

“Esta Casa mandou quase R$ 8 milhões de emendas impositivas ao Hospital Universitário. Eu e os demais parlamentares estamos aguardando para saber o que está sendo feito e o que está acontecendo com as emendas”, questionou o vereador.

Para o vereador, tem que existir uma comunicação básica entre o HU e a Câmara para que os parlamentares saibam como a verba está sendo aplicada.

“O Hospital Universitário tem uma função belíssima e uma responsabilidade gigantesca com o povo sergipano. Enviamos uma quantidade muito alta há quase dois anos e não sabemos o que está sendo feito com a verba. Se a licitação acabou, o que foi comprado? Não há uma comunicação com esta Casa para sabermos o que foi feito com as emendas que enviamos para ajudar o povo de Aracaju. A comunicação tem que existir”, afirmou o vereador.

Foto: China Tom

Por Leonardo Teles