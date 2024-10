VEREADOR REÚNE COM PROMOTORA PARA DISCUTIR A VOLTA DA PROVA PARA SE CANDIDATAR A CONSELHEIRO TUTELAR

Dra. Mônica Hardman se mostrou a favor da avaliação que comprova aptidão para exercer a função de conselheiro

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) se reuniu na manhã desta quinta-feira, dia 31, com a promotora de Justiça Dra. Mônica Hardman, da 1ª Promotoria da Curadoria da Infância e Adolescência, para debater a volta da prova para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar em Aracaju.

Para o vereador, a prova é essencial para que os conselheiros tutelares tenham capacitação para exercer a função, com conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Eu, como parlamentar, penso que todos aqueles que se candidatem ao Conselho Tutelar devem ter qualificação”, disse o vereador.

Durante a reunião, Dra. Mônica Hardman afirmou estar de acordo com a volta da prova em Aracaju.

“Estou de acordo com a volta da prova, pois acho que será um avanço importante para a tutela das crianças e adolescentes, uma vez que o Conselho Tutelar tem um papel significativo a desempenhar conforme o ECA”, afirmou a promotora.

Por Leonardo Teles

Foto: assessoria