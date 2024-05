VEREADOR RICARDO MARQUES COBRA A NALIZAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO DA GRANDE ARACAJU

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) lamentou o adiantamento pela terceira vez seguida da reunião do Consórcio Metropolitano para a finalização do edital do transporte público da Grande Aracaju.

O vereador lamentou a falta de prioridade e de transparência no processo de licitação do transporte público por parte da Prefeitura de Aracaju e do recém instalado Consórcio Metropolitano. “A reunião estava marcada para o dia 22 de abril, transferido para 7 de maio e depois adiado mais uma vez sem data marcada. Então não há prioridade, não levam à sério. Enquanto isso o sistema está desatualizado, os passageiros pagam passagem cara e correm riscos ônibus sucateados”, lamenta.

Ricardo Marques lamentou também o fato da Câmara Municipal de Aracaju não ter sido convidada para fazer parte das discursões, já que o parlamentar é um estudioso do assunto. “Os parlamentares que estão todos os dias nas ruas deveriam ter sido convidados para contribuir com o edital e participar das discussões, mas infelizmente não fomos procurados. Espero pelos menos que a licitação seja feita com transparência para melhorar a vida das pessoas. Pedimos que no edital conste mudanças significativas e sem aumento da tarifa.”, pede o vereador.

Em relação à consulta pública sobre o edital, o vereador Ricardo Marques disse que registrou cerca de 30 contribuições para o edital, porém até então não recebeu respostas se foram aceitas ou não.

