Vereador Ricardo Marques se reúne com juíza federal para debater Plano Diretor

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) esteve com a juíza federal Dra. Telma Maria Santos Machado, da 1ª Vara da Justiça Federal em Sergipe. A magistrada está a frente dos processos que tratam da revisão do Plano Diretor de Aracaju e do projeto de drenagem e esgotamento sanitário do Bairro Jabotiana. Ela também esteve de 2009 até 2021 responsável por todas a decisões relacionadas ao projeto de macrodrenagem e rede de esgotamento dos bairros da zona de expansão de Aracaju.

“Além de me atualizar sobre o andamento dos processos, também me aprofundei sobre os graves problemas de alagamentos dessas regiões. O meu objetivo foi entender as complexidades legais e técnicas desses processos, que impactam diretamente no futuro da cidade e dos cidadãos,” disse o vereador.

Ricardo Marques saiu confiante e disse que a reunião foi muito produtiva.

“Durante a conversa pude perceber o zelo com que a juíza, que também é Bióloga, conduz os processos, demonstrando interesse genuíno nas questões sociais, ambientais e econômicas das regiões. Saí do gabinete da juíza com a certeza de que logo essas questões terão uma definição”, diz entusiasmado.

