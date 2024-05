RICARDO MARQUES TEME QUE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO SEJA DOR DE CABEÇA PARA PRÓXIMA GESTÃO

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) criticou a forma como os prefeitos da capital e da Grande Aracaju estão conduzindo o processo de licitação do transporte coletivo da região Metropolitana. Foi durante seu discurso na Câmara Municipal de Aracaju nesta quarta-feira, 29 de maio. Após quatro adiamentos, ontem (28) foi realizada a reunião do Consórcio Metropolitano para dizer que a versão final do edital só será apresentada daqui a 15 dias.

“Parece que foi só mais uma reunião para tirar fotos para a imprensa e fazer marketing em grupo. Daqui a 15 dias provavelmente teremos outra reunião. Enquanto isso nas ruas os passageiros sofrem com ônibus sucateados, superlotados, passagem cara e um sistema desatualizado”, diz o vereador.

Ricardo Marques reforçou ainda que Aracaju e região necessitam de uma licitação do transporte coletivo que melhore a vida dos passageiros e não lhe cause mais um peso, como aumento da tarifa.

“Antes de falar em aumento é preciso que as empresas façam sua parte. Em Maceió, por exemplo, onde ocorreu a licitação a frota foi renovada, tem ônibus com ar-condicionado e a tarifa é uma das mais baratas do Brasil, R$ 3,50, com subsídios. Infelizmente aqui, o prefeito Edvaldo Nogueira já adiantou que a tarifa vai para R$ 5, mesmo com subsídios e isenção de ICMS do diesel para as empresas. Isso não será legado, mas dor de cabeça para a próxima gestão”, lamenta o vereador.

Texto Fredson Navarro / Navarro Comunicação

Foto China Tom / CMA