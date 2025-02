Vereador Ricardo Vasconcelos cobra planejamento e ações que tragam melhorias para Aracaju

Na manhã desta quinta-feira, 13, durante o Grande Expediente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o presidente da Casa Legislativa, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), usou a tribuna para cobrar melhorias para a capital e reforçar a necessidade de planejamento no governo da prefeita Emília Corrêa (PL).

O parlamentar destacou que, apesar do início recente da nova gestão, é necessário organização das ações prioritárias. “O governo da prefeita Emília está começando agora, então a gente não pode nem cobrar muita coisa ainda. Mas é preciso começar o planejamento. Já tem tempo suficiente”, afirmou.

Compromissos com servidores e infraestrutura

Ricardo Vasconcelos elogiou a decisão da gestão municipal de abrir uma mesa permanente de negociação com os sindicatos, mas alertou que algumas questões essenciais não podem ficar apenas no discurso. “Não dá para a gente começar o suplício de Tântalo, quando parece que a solução está perto, mas escapa das nossas mãos. Está na promessa de campanha, no dia a dia, nos discursos, o compromisso com o plano de cargos e salários dos agentes de trânsito, concurso público para o magistério e para a saúde”, ressaltou.

O vereador reforçou que sua atuação não é baseada em discursos vazios. “Eu não faço política para a rede social. Eu faço política para o povo. Então o que nós esperamos é que se fale e se cumpra. Que saia do papel, saia do Instagram, saia dos outdoors e chegue na ponta para a população”, afirmou.

Regulamentação do táxi-lotação e Plano Diretor

Outro ponto levantado foi o compromisso assumido pelo ex-prefeito Edvaldo Nogueira de regulamentar o táxi-lotação até 31 de dezembro de 2024, o que não foi cumprido. “Homem público não pode ter duas palavras. E nós aqui não vamos por esse caminho. Passou o prazo e a regulamentação não veio. Agora, Emília disse que vai regulamentar. Vamos cobrar todos os dias”, garantiu Vasconcelos.

Além disso, ele cobrou o envio do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) para a Câmara, ressaltando que já aguarda há dois meses pela proposta. “Se a gente não cobrar, a turma não sai da zona de conforto. Parece que quando a gente cobra, estamos fazendo oposição por oposição, sendo enjoados. Mas não é isso. Nosso compromisso é com a cidade”, enfatizou.

Obras e meio ambiente

O vereador também abordou obras inacabadas e problemas ambientais, cobrando ações concretas para a urbanização de diversas áreas da cidade e a finalização da Perimetral Oeste. Ele questionou, ainda, a falta de atenção com os manguezais da capital. “Maceió está fazendo reflorestamento há mais de quatro anos. E os de Aracaju? Se acabando. No canal da Petrobras, na 13 de Julho, esgoto. No Bairro Industrial, ao lado do Shopping Parque, esgoto. O que temos de planejamento para isso?”, questionou.

Por fim, Ricardo Vasconcelos reafirmou que seguirá cobrando e fiscalizando as ações do poder público, independente de quem esteja no comando. “O único instrumento legítimo que temos para cobrar é o nosso mandato. E nós vamos cobrar. Seja pela cobertura dos canais, pela urbanização ou pelo meio ambiente. Não vamos permitir que promessas fiquem só no discurso”, concluiu.

