VEREADOR RICARDO VASCONCELOS DENUNCIA DESVIO DE VERBA DESTINADA À SAÚDE DE ARACAJU E COBRA PROVIDÊNCIAS

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), utilizou a tribuna para denunciar a retirada de quase R$ 6 milhões que estavam destinados à melhoria do Hospital Fernando Franco, na Zona Sul da capital, além da construção de um novo centro de imagens, e a ampliação dos serviços de saúde pública.

O valor havia sido garantido por meio de emendas impositivas apresentadas pela Câmara Municipal.

“Na política, é preciso ter coragem para falar a verdade. Por diversas vezes, usei meu discurso para cobrar a execução das emendas impositivas destinadas à população. O centro de imagem não seria construído para mim, nem para parentes ou amigos meus, mas para todo o nosso povo”, afirmou Ricardo.

O parlamentar lamentou o que classificou como um grave retrocesso para a saúde pública de Aracaju. Os recursos, segundo ele, seriam aplicados na criação de leitos de enfermaria e leitos de estabilização, na melhoria das consultas médicas e na realização de diversos procedimentos importantes para o atendimento à população.

“É muito triste descobrir, no dia de hoje, que quase 6 milhões de reais, que estavam reservados para melhorar as condições do Hospital da Zona Sul Fernando Franco, foram retirados. Edvaldo Nogueira desviou esse recurso para o pagamento de despesas ordinárias. Isso é inadmissível. Não vou me calar. Vou questionar, e vamos em frente!”, enfatizou.

Diante da denúncia, Ricardo Vasconcelos informou que a Câmara Municipal adotará as providências cabíveis para garantir a responsabilização dos envolvidos e, principalmente, para reparar o dano causado à população aracajuana.

“O que está em jogo é o direito das pessoas a uma saúde digna. Vamos cobrar, fiscalizar e agir para que esses recursos voltem a cumprir a função para a qual foram destinados: cuidar da vida do nosso povo”, concluiu o vereador.

