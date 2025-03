Rodrigo Fontes participa de agendas em Brasília e reforça compromisso com o PSB

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) participou nesta semana de trabalho de agendas políticas importantes em Brasília, onde participou de encontros estratégicos para o fortalecimento do partido e para debater ações voltadas à Educação.

Um dos principais compromissos foi a visita ao Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Educação (Consed), ao lado do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, que também lidera o PSB no Estado de Sergipe.

Além disso, Fontes esteve presente em uma reunião na sede nacional do PSB, que contou com a participação de importantes lideranças do partido. Entre os presentes estavam o presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira; o secretário de Estado da Educação e presidente estadual do PSB em Sergipe, Zezinho Sobral; do secretário de Estado da Saúde e presidente do PSB Aracaju, Cláudio Mitidieri; o vereador Elber Batalha; o correligionário Jocelino Menezes; e o secretário nacional de Artesanato, Milton Coelho. O encontro teve como foco discutir novas estratégias para o fortalecimento do PSB e sua atuação em nível nacional.

O vereador destacou a relevância desses compromissos para a construção de políticas públicas eficientes e para o crescimento do partido. “Essa é uma oportunidade de estreitar laços e alinhar ações que possam beneficiar diretamente a população por meio de políticas sociais eficazes”, afirmou Rodrigo Fontes.

A reunião também serviu para consolidar parcerias e discutir propostas que possam fortalecer a presença do PSB nos estados e municípios. A atuação conjunta entre lideranças do partido visa à construção de projetos que impactem positivamente diversas áreas, principalmente educação e saúde, temas prioritários para Fontes e sua base de atuação política.

Com essa agenda intensa em Brasília, o vereador reafirma seu compromisso com a defesa de políticas públicas eficientes e a ampliação do diálogo entre lideranças do PSB, fortalecendo o partido e promovendo melhorias concretas para a população.

Foto: Assessoria PSB

Texto: Miza Tâmara