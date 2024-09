Vereador Sargento Byron afirma expectativas para as melhorias do transporte coletivo

A cobrança por melhoria das condições do transporte público em Aracaju é um assunto recorrente no mandato do vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) . O parlamentar ressaltou na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) a importância da assinatura do contrato da administração municipal com as empresas vencedoras da licitação do transporte coletivo.

“Com este ato, renovamos nossa esperança e as expectativas para uma nova realidade em nossa cidade e para o nosso povo. É com a operacionalização do sistema de transporte público que podemos acreditar que os moradores de regiões como a Zona de Expansão, Mosqueiro e Aloque, por exemplo, contando assim com ônibus de qualidade, sem assentos quebrados, com elevadores e condições para acessibilidade, sem riscos de incendiarem, além de também buscarmos reduzir o tempo de espera desse transporte em diversas linhas. Nosso maior desejo é que, neste novo ciclo, os aracajuanos possam garantir o seu direito de ir e vir com dignidade “, explicou Byron.

É importante ressaltar que além da Prefeitura Municipal de Aracaju, também participaram do consórcio as prefeituras da Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, com um investimento de subsídio de R$ 126 milhões.

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis