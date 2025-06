Vereador Sargento Byron fala sobre sua relação com Emília Corrêa e Fábio Mitidieri

Nesta quarta-feira, 11, o vereador e 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Sargento Byron — Estrelas do Mar (MDB) — concedeu entrevistas a dois veículos de comunicação, reforçando as ações do seu mandato e esclarecendo questionamentos sobre sua atual relação com a prefeita Emília Corrêa e o governador Fábio Mitidieri.

O parlamentar confirmou que segue na base da atual gestão, entretanto, posicionou-se diante do desconforto causado por uma entrevista concedida pela prefeita, na qual ela questionava a atuação dos vereadores de sua base.

“Não posso esconder meu desconforto ao ouvir a entrevista, uma vez que estamos ali para contribuir com a gestão. Quem me conhece sabe que transpareço todos os meus sentimentos. Deixei-me afetar, mas reconsiderei a fala da prefeita ao explicar seu posicionamento. E jamais irei privar alguém de corrigir algo. Sempre tive uma relação harmoniosa e de soma com a prefeita, sempre admirei sua atuação enquanto vereadora e, por isso, me vi desconfortável. Sempre fará parte da política: conversas, discordâncias, mas, jamais, vocês irão me ver faltar com ética, respeito e humildade. Estar vereador sempre me fez honrar a tribuna, como também sempre me possibilitou ter boas relações, e isso é o que devemos prezar. Sei da contribuição do nosso parlamento para a gestão da prefeita Emília, mas também sei que nosso papel é sempre buscar aperfeiçoar projetos, melhorar condutas, em prol do povo. Por isso, repito: todas as demandas que levo à gestão municipal são levadas à tribuna. Ali podemos manter a população a par das suas necessidades e encaminhamentos. É isso que tenho feito em todos esses anos. Tenho certeza de que ser aliado é sempre buscar o melhor para o povo”, declarou Byron.

Sobre o governador Fábio Mitidieri, Sargento Byron reforçou que o governador, desde o início da sua gestão, deixou todos os vereadores da sua base à vontade para atuar e se somar à administração municipal.

“O governador é uma pessoa na qual me espelho para a trajetória política. Ele traz representatividade para o povo e chegou aonde está por mérito próprio. A prefeita Emília precisou aglutinar outros vereadores para a sua administração, o que é muito normal — sabemos que são 21 vereadores eleitos por outros agrupamentos, como não haver questões? Mas é preciso diálogo, e a minha preocupação é sempre como fazer melhor o meu mandato”, declarou Byron.

“É diante dessas relações que reforço que nem no meu primeiro mandato, nem neste segundo, estarei aprovando projetos sem uma prévia análise cuidadosa ou por conveniência. A Câmara Municipal de Aracaju, por muitos anos, era apontada como um puxadinho do Executivo Municipal. Nos últimos anos, essa visão foi transformada, e assim devemos seguir. Temos o respeito não só da classe política, mas da população. Cada agente público é responsável por seu mandato, e assim serei pelo meu”, concluiu Byron.

Por Jacqueline Reis – foto ascom