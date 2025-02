Sargento Byron protocola demandas a serem encaminhadas à Deso

Atendendo às solicitações da população, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) protocolou, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), indicações a serem encaminhadas para a Companhia de Saneamento de Sergipe (DES0).

As proposituras pontuam a precariedade acerca da obstrução e do vazamento de água residual decorrente das atividades domésticas em algumas vias da Zona de Expansão.

“As solicitações a serem discutidas na Casa e direcionadas ao diretor-presidente da Deso, o senhor Luciano Goes Paul, referem-se à necessidade da realização do serviço de esgotamento sanitário nas Avenidas Fábio José Cardoso Ramos, no bairro Aeroporto, assim como na Avenida Sabino Ribeiro, no conjunto Orto do Carvalho, na Aruana. Os dois pontos citados são locais de grande tráfego de pessoas, pois estamos falando de regiões próximas a um hipermercado, assim como um espaço residencial, onde o esgoto a céu aberto representa riscos à saúde da população, prejuízos ambientais, além de danos na própria infraestrutura local”, explicou Byron.

Para o parlamentar, a reclamação dos moradores é a busca também pelo espaço de fala que lhes cabem: “sabemos que a gestão da Deso tem um cronograma de manutenções para a nossa capital, entretanto, diante de reclamações como esta, é preciso buscar celeridade para o reparo, por isso evidenciamos a pauta, transformamos em propositura e articulamos os meios para a resolutividade”, concluiu.

Texto e foto Jacqueline Reis