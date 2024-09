VEREADOR SARGENTO BYRON REFORÇA A URGÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O RECANTO DA PAZ

Nesta terça-feira, 10, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) levou à tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) mais uma demanda da comunidade Recanto da Paz: a urgência da regularização fundiária da região.

“Em nossas andanças por Aracaju, mesmo em período de campanha política, estamos atentos ao que foi prometido ao povo e ainda não foi realizado ou, ao menos, sinalizado o andamento. É a situação do Recanto da Paz, comunidade pela qual desde o início do meu mandato tenho lutado pelo desenvolvimento social e urbano, através de esgotamento sanitário, pavimentação e construção da tão sonhada praça para a comunidade. Mas, neste mesmo contexto, com as obras já em fase de conclusão, ainda não há informações sobre a titulação desses moradores, como forma de garantir o direito social à moradia”, pontuou o parlamentar.

Na oportunidade, Byron cobrou à atual gestão municipal : “aproveito este espaço para clamar à prefeitura municipal, através da Emurb, que seja viabilizada a regularização fundiária do Recanto da Paz como prometido. Que tenhamos informações, acesso a este processo, para que a população tenha conhecimento do que lhe é de direito. Para que o Recanto não venha a sofrer o que os moradores da Coroa do Meio enfrentam há anos, que é a falta dessa regularização. Pois, só através da regularização fundiária, o cidadão garante a segurança jurídica do seu lar, tento total direito, oportunizando até empréstimos para reformas , por exemplo. A Prefeitura de Aracaju precisa cumprir com o que prometeu, assim como tem feito ao longo desses anos!”, reforçou Sargento Byron.

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis