Vereador Sargento Byron ressalta a importância da Campanha Destina Aju, em Aracaju

Nesta quinta-feira, 7, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para ressaltar a importância da Campanha Destina Aju. O parlamentar esteve presente na solenidade de assinatura do termo de fomento, que aconteceu no auditório da Prefeitura e oficializou o repasse de recursos para 14 instituições da sociedade civil que atendem crianças e adolescentes.
“Quero parabenizar todo contribuinte aracajuano que acreditou que a destinação do seu imposto de renda poderia fazer a diferença para instituições que trabalham em Aracaju. Quero parabenizar também os técnicos da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social por terem se debruçado, analisando todos os documentos das instituições, todos os planos de trabalho, garantindo, assim, que todos os projetos apresentados pudessem ser contemplados com mais de R$ 120 mil para cada instituição”, pontuou o vereador.
Byron também parabenizou a prefeita Emília Corrêa e expressou seu contentamento com o resultado da campanha. “A gente fica muito feliz que essa campanha tenha crescido. Quero parabenizar a prefeita Emília por acreditar que esses recursos, destinados a essas instituições, vão fazer muita diferença na vida de cada criança que mora na periferia de Aracaju e inúmeras instituições que precisam desse recurso para ter continuidade nos trabalhos que já executam em prol das crianças e dos adolescentes”, enfatizou.
O parlamentar ainda informou que já está sendo preparado um novo edital e que outras instituições vão poder concorrer e ter seus trabalhos garantidos. “Tenho a felicidade de falar que vai ser lançado também o edital que vai contemplar as organizações sociais que trabalham com as pessoas idosas em Aracaju”, concluiu Sargento Byron.
Instituições contempladas:
Associação Beneficente Santa Terezinha do Menino Jesus – ABTJUS
Associação Ciranda Criativa – ACC
Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Senhor do Bonfim
Centro de Integração da Família – CEINFA
Associação das Favelas de Sergipe – CUFA Sergipe
Fraternidade e Monte Alverne
Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe – GACC/SE
Instituto e Creche Menino Jesus
Instituto Judô Boto Cinza
Lar Infantil Cristo Redentor
Oratório Festivo São João Bosco
Projeto Esperança
Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe
Instituto Rahamim
Da assessoria – Foto: Luanna Pinheiro