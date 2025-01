Vereador Miltinho se coloca à disposição de trabalhadores ameaçados de demissão

Na manhã desta terça-feira, 20 de janeiro, o vereador Miltinho Dantas esteve na sede da empresa Torre, onde visitou os trabalhadores ameaçados de demissão e expressou sua profunda preocupação e indignação. “Minha preocupação é com a manutenção dos 1.300 trabalhadores e suas famílias”, enfatizou Miltinho, que anunciou uma significativa doação de 50 cestas básicas para os funcionários.

Demonstrando seu compromisso com a comunidade, Miltinho também afirmou que irá conversar com os outros 25 vereadores, incentivando cada um deles a contribuir com a doação de 50 cestas básicas, ampliando o apoio aos trabalhadores em situação crítica.

Atualmente, cerca de 1.300 trabalhadores já foram notificados, por meio do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Pública e Comercial do Estado de Sergipe (Sindilimp), sobre a rescisão contratual de seus empregos. Segundo a empresa Torre, as demissões ocorrem devido a uma dívida da Prefeitura de Aracaju com a empresa.

O vereador não apenas se comprometeu a ajudar, mas também conversou diretamente com os funcionários para tranquilizá-los. Miltinho tem acompanhado de perto toda a situação e planeja ir ao Ministério Público do Trabalho para verificar o andamento das negociações.

“Esses trabalhadores realizam um serviço essencial e necessário para nossa população”, completou o vereador Miltinho Dantas, reafirmando seu papel como defensor dos direitos dos trabalhadores.

Foto assessoria

Por Walter Lopes