VEREADOR VALKER ARARAS DESISTE DA REELEIÇÃO, APOIA ADRIANO DE BOMFIM E KAKÁ ANDRADE EM CANINDÉ

Mais uma surpresa que acorreu no final de semana dentro do cenário político do município de Canindé de São Francisco circulou fortemente.

O vereador Valker Araras desistiu da pré candidatura à reeleição e apoiará o vereador Adriano de Bomfim. O impacto maior foi o de que ele apoia o projeto político de Kaká Andrade e Wilton Valença.

Além da decisão de Valker, mais duas figuras de nome forte no cenário político devem deixar o agrupamento de Machadinho e somar com Kaka. Com isso, seriam três nomes que somarão muito para o fortalecimento da pré-campanha, não deixando dúvida de que, em termos de lideranças, Kaká é o que mais agrega valor político para disputa.

Segundo confidenciado ao site por uma fonte anônima, a articulação de um empresário que é simpatizante do projeto de Kaká, foi muito importante porque ele é um dos que deixou de dialogar com o grupo de Machadinho e segue agora outro rumo. O prefeito Weldo continua sendo uma pessoa querida no meio político e tem trabalhado muito nos últimos dias para fortalecer o projeto. Ele tem feito uma articulação silenciosa e conseguindo trazer pessoas para a militância de Kaká.

Todos os nomes foram mantidos em sigilo e que serão revelados ainda no decorrer da semana.

Por Adeval Marques