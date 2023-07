Vereadora Ângela Melo segue internada na UTI do Hospital Primavera

O Hospital Primavera divulgou nesta sexta-feira (14), novo boletim médico informando que a vereadora aracajuana Professora Ângela Melo (PT) permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) “com sinais vitais estáveis, necessitando de suporte ventilatório invasivo em protocolo de desmame, sem sedação contínua e sem drogas vasoativas”.

O boletim é assinado pelos médicos Diego Leonnardo Reis, Ricardo Ferreira Leite e Tábita Ribeiro Vicente Dutra. O boletim informa, ainda, que a vereadora Ângela continua o tratamento de pneumonia. Além dos três médicos, a parlamentar é assistida por toda equipe multidisciplinar da UTI.

Ângela Melo foi internada no doa 06, com quadro de rebaixamento do nível de consciência seguido de insuficiência respiratória com necessidade de suporte ventilatório invasivo.