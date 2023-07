Vereadora  de Aracaju Ângela Melo apresenta piora, diz boletim médico

O boletim médico divulgado nesta segunda-feira (17) pelo Hospital Primavera, em Aracaju, informa que a vereadora de Aracaju Ângela Melo (PT), continua internada em uma UTI e apresentou piora no quadro clínico.

Segundo o Boletim, foi necessário suspender o protocolo de desmame da ventilação mecânica, retornar com a sedação contínua, além de uso de droga vasoativa. “Houve piora clínica nas últimas 48 horas com necessidade de suspensão do protocolo de desmame da ventilação mecânica, retorno da sedação contínua e uso de droga vasoativa”.

Ângela Melo está internada desde o dia 6 de julho para tratar uma pneumonia.