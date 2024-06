Vereadora denuncia corte de salários na Guarda Municipal de Aracaju

Na manhã desta quarta-feira (06), a vereadora Sonia Meire (Psol) usou a tribuna na Câmara Municipal de Aracaju para denunciar o corte de aproximadamente 30% dos salários de cerca de 100 guardas municipais auxiliares, que são aqueles admitidos antes do concurso público e do plano de carreira de cargos e salários. A parlamentar foi procurada esta semana pelo Sindicato da Guarda Municipal de Aracaju (SIGMA), que informou sobre o problema.

“São cerca de 100 guardas que não estão aposentados, estão vivos, com problemas de saúde, e ainda na ativa. Esses guardas entrarão na justiça porque não houve equilíbrio de nivelamento para que eles saíssem da condição de receber um salário-mínimo. Cinquenta deles já estavam recebendo, de forma judicial, um equilíbrio no seu salário, em torno de quatro mil reais líquidos, e agora Edvaldo cortou todos esses salários. É uma situação de desumanidade do prefeito com esses guardas. Pessoas que dedicaram sua vida para proteger a população e estão hoje nessa situação”, disse a vereadora.

Eder Rodrigues, presidente do SIGMA, disse que a justificativa para o corte por parte da gestão seria uma decisão judicial, o que, segundo ele, não é verdade. O presidente afirmou ainda que alguns desses servidores já estavam recebendo a isonomia há mais de quatro anos e que, por conta do entendimento de um único processo de um servidor, ele resolveu estender a decisão para os demais.

A vereadora Sonia Meire destacou ainda que essa situação é um processo de desumanidade e de perseguição. “Eu faço aqui um apelo a todas as vereadoras e vereadores para que possamos, inclusive, trazer este tema, agora, para a votação orçamentária da LDO e na futura lei orçamentária para o ano que vem. É urgente que façamos isso em respeito a esses servidores”, finalizou Sonia Meire.

Foto: Luciana Santos

Por Manuella Miranda