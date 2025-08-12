VEREADORA DIZ QUE “A ZONA DE EXPANSÃO É DE ARACAJU E VAI CONTINUAR SENDO, RESPEITE A VONTADE DO POVO”

Na sessão desta terça-feira (12), a vereadora Thannata da Equoterapia usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para comemorar a assinatura da ordem de serviço que dará início às obras de infraestrutura no bairro Areia Branca, na Zona de Expansão.

Segundo a parlamentar, a população aguardava há mais de 20 anos por melhorias básicas. “Até hoje tínhamos apenas uma UBS no Mosqueiro para atender toda a região do Mosqueiro, Robalo, Gameleira e Areia Branca. Essa ordem de serviço é uma vitória enorme para quem depende do poder público de Aracaju”, declarou.

Thannata ressaltou ainda que a intervenção é histórica para a localidade, que por décadas enfrentou condições precárias, vivendo literalmente na lama durante períodos de chuva. “Não estamos falando apenas de obra, estamos falando de dignidade. É o fim de uma espera dolorosa e o início de uma nova realidade para quem mora aqui”, destacou.

Durante o discurso, a vereadora também criticou a tentativa do prefeito de São Cristóvão de incluir a Zona de Expansão em seu território. “Isso é um pensamento individual dele. Basta ouvir os moradores. Mosqueiro, Gameleira, Robalo e Areia Branca são de Aracaju, são atendidos pelos serviços públicos de Aracaju e devem continuar sendo da nossa capital. É a vontade do povo e nós fomos eleitos para respeitar essa vontade”, afirmou.

A disputa sobre os limites da região não é recente. Criada como parte de Aracaju em 1982, a Zona de Expansão já foi alvo de ações judiciais movidas por São Cristóvão, que alega não ter havido consulta popular para a mudança. Em 2023, o Tribunal de Justiça manteve a área sob gestão de Aracaju, mas decisões posteriores reacenderam o debate.

Encerrando a fala, Thannata fez um apelo: “Prefeito, ouça o povo. Deixe a gente trabalhar e continuar lutando por quem vive na Zona de Expansão. Essa comunidade tem voz, tem representatividade e quer permanecer como parte de Aracaju.”

Da assessoria – Foto: Luanna Pinheiro