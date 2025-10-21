VEREADORA MOANA E DEPUTADO RODRIGO VALADARES INTENSIFICAM ARTICULAÇÕES E FORTALECEM O PL EM SERGIPE

Nova presidente estadual, Moana Valadares, conduz série de reuniões em Aracaju com lideranças de todo o estado; deputado federal Rodrigo Valadares prepara filiação e reforça o projeto de expansão do partido

O Partido Liberal (PL) vive um novo momento em Sergipe. Sob a liderança da vereadora Moana Valadares, recém-nomeada presidente estadual da sigla, e com a articulação política do deputado federal Rodrigo Valadares, o partido inicia uma nova fase de crescimento e consolidação no estado, com o objetivo de se tornar uma das principais forças políticas locais.

Nesta segunda-feira (20), Moana e Rodrigo realizaram uma agenda intensa de reuniões em Aracaju, reunindo lideranças políticas de diferentes regiões do estado. O encontro marcou um passo importante no processo de reestruturação do PL, com foco na formação de novas bases municipais e na ampliação do diálogo com grupos conservadores e de oposição.

Entre os presentes, destacou-se o grupo de São Domingos, liderado por Ademir, candidato nas eleições de 2024, acompanhado do vice Dilson e da ex-vice-prefeita Leila. O trio reafirmou o compromisso com o PL e demonstrou confiança em uma vitória nas próximas eleições municipais.

Também participaram o ex-vice-prefeito da Barra dos Coqueiros, Alysson Souza, e o vereador Zinho, que integram o movimento de oposição no município e se unem ao projeto de fortalecimento do partido.

Representando Indiaroba, marcou presença o vereador George Vilanova, reafirmando o alinhamento do grupo com o prefeito Marcos Sertanejo e o ex-prefeito Adinaldo.

Outro ponto de destaque da agenda foi o encontro com o pré-candidato a deputado estadual pelo Sertão, Eduardo do Tênis, uma liderança em ascensão que vem se consolidando politicamente e recebeu o convite para integrar o PL.

O deputado Rodrigo Valadares, que atualmente está filiado ao União Brasil mas já confirmou que irá para o PL, destacou a importância dessa reorganização partidária:

“O PL vive uma nova fase em Sergipe. Estamos reunindo pessoas de fé, comprometidas com os valores conservadores e com o desenvolvimento do nosso estado. Esse trabalho de base vai garantir um partido forte, preparado e com representatividade real”.

Para Moana Valadares, a missão de conduzir o PL em Sergipe é desafiadora, mas também inspiradora:

“Temos um grande propósito: unir e fortalecer o campo conservador em Sergipe. O PL vai crescer em todos os municípios, com lideranças sérias e comprometidas com os princípios de Deus, pátria, família e liberdade. Esse é o início de uma nova história para o nosso estado”, destacou.

Fonte e foto: Assessoria Parlamentar