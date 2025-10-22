Vereadora Moana e o deputado federal Rodrigo Valadares reúnem-se com deputados estaduais para fortalecer o Partido Liberal em Sergipe

Na manhã desta quarta-feira, 22, o deputado federal Rodrigo Valadares e a vereadora e nova presidente estadual do Partido Liberal (PL), Moana Valadares, estiveram reunidos na Assembleia Legislativa de Sergipe com os deputados estaduais Pato Maravilha e Netinho Guimarães, além do vereador Maurício Maravilha.

O encontro teve como foco o diálogo sobre o futuro político do estado e o fortalecimento do PL para as eleições de 2026. Segundo Rodrigo e Moana, o momento é de união e de construção de um projeto sólido.

“Saímos agora de uma excelente conversa com os deputados Pato Maravilha e Netinho Guimarães, e com o vereador Maurício Maravilha. Reafirmamos o convite para que estejam conosco no PL nas próximas eleições. Vamos juntos construir o maior partido do Brasil em Sergipe!”, destacou Rodrigo Valadares.

Moana, que recentemente assumiu a presidência estadual do partido, busca ampliar o espaço do PL em todas as regiões do estado:

“Estamos plantando as sementes de um futuro mais promissor para Sergipe. O PL está aberto ao diálogo, ao crescimento e à defesa dos princípios que representam milhões de sergipanos”, afirmou.

O encontro marca mais um passo na articulação política que visa consolidar o PL como a maior força conservadora de Sergipe.

Fonte e foto: Assessoria Parlamentar