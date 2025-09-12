Moana Valadares assume a presidência do Partido Liberal no estado de Sergipe; Já está no site do TSE

Já consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a nova composição da direção estadual do Partido Liberal (PL) em Sergipe. A vereadora de Aracaju, Moana Valadares, foi registrada como a nova presidente da legenda no estado.

Moana, que em 2024 tornou-se a vereadora mais votada da história da capital sergipana, assume o comando da sigla representando o deputado federal Rodrigo Valadares. A expectativa é que o parlamentar, atualmente filiado ao União Brasil, assuma oficialmente a presidência do PL durante a “janela partidária” de 2026, período legal em que deputados podem trocar de partido sem risco de perda de mandato.

A mudança reforça o protagonismo do casal Valadares na política sergipana e consolida a presença do PL como uma das principais forças conservadoras do estado.

Por Luíza Passos – foto assessoria