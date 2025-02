Vereadora Moana Valadares estréia com 22 projetos de lei na CMA

A vereadora Moana Valadares (PL) começou seu mandato na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) com o pé no acelerador. Já no primeiro dia de trabalho legislativo, nesta terça-feira (04), ela deu entrada no sistema da Câmara com um pacote de 22 projetos de lei. A iniciativa reforça seu compromisso com a população aracajuana e marca o início de uma atuação pautada por ações concretas e resultados.

Eleita com a maior votação da história para o cargo de vereadora em Aracaju, Moana mostrou que a confiança recebida nas urnas se traduzirá em trabalho. Os projetos apresentados abordam temas essenciais, como educação, proteção à infância, fortalecimento dos valores familiares e incentivo à educação financeira, refletindo as bandeiras que ela sempre defendeu.

Em suas redes sociais, a vereadora compartilhou a emoção desse momento: “Hoje é um dia especial. Começo meu mandato com a responsabilidade de honrar cada voto que recebi. Aracaju pode contar com uma vereadora que não tem medo de lutar pelo que acredita e que vai trabalhar incansavelmente para melhorar a vida de todos os aracajuanos”.

Moana também reafirmou seu compromisso com pautas prioritárias, como a defesa da família, a luta contra a ideologia de gênero, a oposição à legalização das drogas e o incentivo a políticas públicas eficazes. “Quero ser a voz das famílias, dos jovens e de todos que acreditam em um futuro melhor para Aracaju. Esse é só o começo de um mandato que promete muitas conquistas”, afirmou.

Sobre o detalhamento dos projetos, Moana garantiu que vai defender cada uma com firmeza tanto na Câmara Municipal quanto nas redes sociais. A vereadora também fez um convite aos aracajuanos: “Quero que cada cidadão acompanhe de perto nosso trabalho. Vou lutar por essas pautas dentro e fora do plenário, e conto com o apoio de todos que acreditam em uma Aracaju verdadeiramente transformada.”

Assessoria Parlamentar