VEREADORA PEDE VISTAS DOS JULGAMENTOS DE CONTAS DE EX-PREFEITOS PAULO HAGEMBECK E IONE SOBRAL

A Vereadora Maria Aparecida Dias (Cida de Janio) pediu vistas dos três processos de julgamento das contas do ex-prefeito Paulo Hagembeck, referente ao exercício 2004 e da ex-prefeita, Ione Sobral, dos exercícios de 2008 e 2010, que iriam para a 1ª discussão em plenário nesta terça-feira, 4. A edil solicitou mais prazo para leitura e apreciação da propositura. A matéria voltará a plenário assim que Cida concluir a análise.

“É necessário um prazo maior, para que possamos analisar detalhadamente a matéria, apesar de o Tribunal de Contas ter emitido um parecer para aprovação das contas com ressalvas. O meu compromisso é compreender os três processos e me inteirar de todos os detalhes, já que são proposituras que demandam esse estudo”, afirmou a vereadora.

Outra pauta importante foi a apreciação e votação em plenário do Projeto de Lei nº 009/2024, de autoria do Executivo, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o exercício de 2025. Esta propositura foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.

“Na sessão desta terça-feira, demos mais um passo importante, com a aprovação da LDO, que tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. A partir disso é que o poder executivo vai agora elaborar a LOA – Lei Orlamentária Anual, que também será apreciada e votada nesta casa no segundo semestre”, destacou o presidente da Câmara, Adriano Carvalho.

Quanto ao pedido de vistas dos processos de julgamento das contas dos ex-prefeitos Paulo Hagembeck e Ione Sobral, Adriano frisou que é um direito atribuído a cada parlamentar. “O pedido de vistas é um instrumento natural e está previsto no regimento. Isso possibilita ao parlamentar suspender o processo de apreciação de proposição para análise mais detalhada do seu conteúdo. Assim que a vereadora nos devolver, voltará a plenário”, frisou Carvalho.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.

Foto de arquivo/ASCOM CML