Vereadora Selma França homenageia Artesãos na Tribuna da Câmara de Aracaju

Na sessão desta terça-feira (19), a vereadora Selma França (PSD) subiu à tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para homenagear os artesãos no dia dedicado a essa importante categoria profissional. Em seu discurso, ela ressaltou o valor cultural e econômico do artesanato, bem como a necessidade de maior apoio do poder público ao setor.

A parlamentar destacou a tradição artesanal da capital sergipana, que se manifesta em diversas técnicas, como o bordado em renda irlandesa, as esculturas de madeira e as cerâmicas. “Cada peça criada pelos nossos artesãos carrega um pedaço da nossa identidade e ajuda a manter vivas as nossas raízes culturais”, afirmou.

Além de exaltar a riqueza cultural do artesanato, Selma França destacou a relevância econômica desse setor, que gera renda para muitas famílias aracajuanas. A vereadora também chamou atenção para a sustentabilidade, enfatizando o crescimento do artesanato feito a partir de materiais recicláveis. “Nossos artesãos não apenas criam arte, mas também contribuem para a conscientização ambiental ao transformar resíduos em novas oportunidades”, disse.

A vereadora cobrou mais iniciativas da Prefeitura para fortalecer o setor, como ampliação de feiras, maior acesso a espaços de comercialização e incentivo à capacitação. “O artesanato tem um enorme potencial para impulsionar a economia criativa e o turismo local, mas para isso é necessário mais apoio”, frisou.

Encerrando seu discurso, Selma França reafirmou seu compromisso com a categoria e reforçou a importância de valorizar os artesãos. “Neste Dia do Artesão, quero expressar minha gratidão a todos aqueles que fazem da arte um meio de expressão, resistência e desenvolvimento para nossa cidade”, concluiu.

Por Miza Tâmara – Foto: Luana Pinheiro