Vereadora Selma França implementa o Cidadão Participa como canal de comunicação

Plataforma digital permite que cidadãos enviem demandas, sugestões e acompanhem o trabalho da vereadora

Com o objetivo de ampliar a comunicação com a população, a vereadora de Aracaju, Selma França, aderiu ao Cidadão Participa. A plataforma digital permite o envio de solicitações, sugestões e demandas diretamente para o mandato, garantindo mais transparência e engajamento popular. A iniciativa reforça o compromisso com a participação cidadã na política local.

Com a nova ferramenta, Selma busca oferecer um meio acessível e eficiente para que os cidadãos possam expor suas necessidades e acompanhar de perto o trabalho legislativo. “Acredito que a política precisa ser feita com diálogo e participação ativa da sociedade. Esse canal foi criado para garantir que a voz do povo tenha ainda mais espaço no nosso mandato”, destaca a vereadora.

O novo canal digital reafirma o compromisso da parlamentar com a escuta ativa das demandas da comunidade e com a construção de políticas públicas mais inclusivas. “A cidade que queremos só pode ser construída com o engajamento de todos e todas. Essa ferramenta é mais um passo para fortalecer esse compromisso”, afirma Selma França.

A plataforma já está disponível para acesso, permitindo que os cidadãos enviem suas contribuições e acompanhem as ações do mandato.

Link para acessar o canal: https://bento.me/selmafranca

Por: Assessoria da parlamentar