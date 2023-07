Vereadora Sheyla Galba pede retratação da secretária Waneska Barbosa após fala na Câmara de Aracaju

A vereadora de Aracaju Sheyla Galba (Cidadania) pediu que a secretaria Municipal de Saúde da capital, Waneska Barboza, se retrate com os profissionais farmacêuticos, diante das falas que fez durante a prestação de conta na semana passada, no plenário da Casa Parlamentar.

A secretária disse que ‘o ato de dispensar medicamentos é apenas uma entrega, não necessitando de orientação e que, quando o paciente vai à farmácia, na unidade de saúde, qualquer pessoa pode dispensar, não sendo necessária a presença do profissional farmacêutico’.

Sheyla repudiou a fala e se solidarizou com a categoria. “É lei, precisamos de farmacêuticos em todas as unidades de saúde do nosso município”, lamentou.

O Conselho Regional de Farmácia (CRF-SE) também repudiou a fala da secretária e lembrou que o artigo n° 282 do código penal descreve como crime o exercício ilegal da profissão.

Foto China Tom