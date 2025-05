Vereadora Sonia Meire recebe o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, em Aracaju

Nesta sexta-feira (15), chega a Aracaju a ‘Caravana Glauber Fica’, que trará o deputado federal Glauber Braga (PSOL) a capital sergipana, que será recebido pela vereadora Sonia Meire (PSOL) juntamente com a deputada estadual Linda Brasil (PSOL). O movimento nacional defende a continuidade do mandato do deputado, que vem sendo atacado com um processo de cassação na Câmara Federal. Esse momento é crucial para a resistência e o fortalecimento da unidade entre movimentos sociais, coletivos estudantis, partidos políticos e setores progressistas comprometidos com a democracia e justiça.

Pela manhã, às 10h, o deputado será recepcionado no Aeroporto Santa Maria pelas parlamentares, e em seguida seguirá para a Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), onde concederá entrevista, e estará disponível para os meios de comunicação. Ao meio dia os parlamentares almoçarão juntos no Mercado Central e seguirão logo após para a Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde será realizado um amplo debate no auditório da ADUFS, com a participação de outros partidos, lideranças sociais e movimentos. O encontro tem o objetivo de debater a conjuntura, a democracia e o absurdo processo de perseguição política que ele vem sofrendo.

O julgamento do processo de cassação no plenário da Câmara federal está previsto para o início de julho, e até lá é fundamental ampliar o apoio ao seu mandato combativo e denunciar a perseguição.

Texto Manuella Miranda