SONIA MEIRE REPRESENTA MINISTÉRIO PÚBLICO PEDINDO IMPUGNAÇÃO DA CANDIDATURA DE FLAVIO DA DIREITA

Diante do fato ocorrido no último dia 02 de outubro, a vereadora Sonia Meire (PSOL) entrou com uma representação no Ministério Público Eleitoral contra o candidato à vereador de Aracaju, do Partido Liberal (PL), Flavio da Direita, pedindo a impugnação da sua candidatura por abuso de poder político.

O candidato, durante um evento de campanha do Partido dos Trabalhadores (PT), provocou um grave acidente, atropelando o militante do PT, Charles Belchior.

“Diante da gravidade dos fatos e do impacto sobre a normalidade do processo eleitoral, é fundamental que o Ministério Público Eleitoral apure se ouve a prática de crime eleitoral, abuso de poder ou conduta vedada, além das implicações criminais do ocorrido, dada a natureza violenta da conduta e suas possíveis consequências para a integridade do pleito eleitoral”, destacou a vereadora.

A violência política é uma atentado à democracia, o candidato estimula a política do ódio em suas redes sociais e discursos, fato que culminou no lamentável episódio. Para garantir os princípios democráticos e combater a violência política, que configura abuso de poder político, bem como para enfrentar a política do ódio, é necessária a investigação dos fatos. Além disso, a prática do atropelamento, envolvendo o arrastamento de um militante de partido rival, caracteriza uma situação que vai além de uma simples disputa eleitoral, configurando possível crime de lesão corporal ou tentativa de homicídio, conforme o Código Penal Brasileiro.

“Esses bolsonaristas estão acostumados a descumprir a lei, a fazer provocações em atos políticos da esquerda e desta vez passaram de todos os limites ao atropelar um adversário político. Essa situação é muito grave e não podemos aceitar esse tipo de prática criminosa no processo eleitoral. Estamos fazendo nossa parte entrando com esta representação no Ministério Público Eleitoral como forma de afirmar que não vamos admitir nenhum tipo de prática antidemocrática e violenta nas eleições em Aracaju. Além das medidas cabíveis, a nossa melhor resposta será nas urnas”, afirmou Sonia Meire.

Foto assessoria

Por Manuella Miranda