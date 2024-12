Vereadores apresentam chapa para Mesa diretora no biênio 2025-2026

Nesta sexta-feira (27/12), ocorreu a apresentação da chapa para concorrer à eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju, no biênio 2025-2026, na 44° legislatura.

Os vereadores que estão concorrendo nessa chapa são: Ricardo Vasconcelos (para a presidência), pastor Diego (vice-presidente), sgt. Byron (1° secretário), Joaquim da Janelinha (2° secretário) e Moana Valadares (3° secretária). Vale ressaltar que o vereador Ricardo Vasconcelos é o atual presidente da Casa e concorrerá à reeleição do cargo.

A eleição para a Mesa diretora ocorrerá na quarta-feira, dia 01 de janeiro, após a posse dos vereadores. A posse será realizada a partir das 15h, no Teatro Tobias Barreto e é aberta ao público.

Sobre a mesa diretora

De acordo com o Regimento Interno da CMA, a Mesa Diretora é um órgão da Casa Legislativa, que compete a representação do Poder e o exercício das funções diretiva, executiva e disciplinar dos trabalhos legislativos. Além disso, cabe à Mesa Diretora tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos; propor, privativamente, ao Plenário a aprovação do regulamento de seus serviços e promulgar Emendas à Lei Orgânica Municipal, Decretos Legislativos e Resoluções da Câmara Municipal de Aracaju.

Com informações da Agência CMA – Foto: Daiana Santos