VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COMPARECEM À POSSE DE SECRETARIADO DA PREFEITA EMÍLIA CORRÊA

Na manhã desta quinta-feira,02, os novos secretários municipais nomeados pela Prefeita Emília Corrêa (PL) foram empossados em solenidade realizada no teatro Atheneu.

Além dos secretários, os gestores de entidades que compõem o primeiro escalão foram nomeados. Os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) Pastor Diego (União Brasil), Isac Silveira (União Brasil), Alex Melo (PRD), Levi Oliveira (PP), Moana Valadares (PL), Lúcio Flávio (PL) e o presidente da CMA, Ricardo Vasconcelos, estiveram presentes.

O presidente do legislativo municipal, o vereador Ricardo Vasconcelos, foi convidado, junto aos secretários, a subir ao palco e compor a mesa. O parlamentar enfatizou que a relação entre os poderes executivo e legislativo deve ser harmônica e independente.“ A Câmara de vereadores continuará com seu papel garantidor da boa aplicação dos recursos públicos. Emília é oriunda de nosso parlamento e conta com o apoio da Casa, mas sabendo que iremos fiscalizar e continuar com nosso trabalho que ela já vinha também desempenhando muito bem no parlamento”.

O líder da prefeita na Câmara Municipal, o vereador Isac Silveira, comentou a atuação que passa a ter como liderança da situação no legislativo municipal. “ É mais um passo em uma jornada de grandes vitórias essa apresentação do secretariado. Esse corpo administrativo deverá apresentar as devidas respostas que tanto a sociedade aracajuana necessita, e meu papel, como líder, é fazer esse elo político entre a Câmara Municipal e a administração”.

Para o vice-presidente da CMA, o vereador Pastor Diego, a posse do secretariado e a chegada de Emília Correa ao executivo aracajuano é histórica. “ É um dia importante, de mudança no município de Aracaju. Temos uma prefeita pela primeira vez na história apresentando e empossando seu secretariado e nós estamos aqui para acompanhar com nosso papel de fiscal da lei e torcemos que eles possam realizar um grande trabalho. Quem ganha com isso é o povo aracajuano”.

Segundo a prefeita Emília Corrêa, antes mesmo da posse, reuniões de planejamento estratégico com o secretariado foram realizadas e a expectativa é de que os trabalhos comecem de forma imediata. “A posse dos secretários é uma materialização do início do governo. Nós já fizemos uma reunião com eles para ouvi-los e parte deles apresentaram um plano de ação de 100 dias. Esse momento de posse é colocar o time na rua, com suas expertises em suas pastas, para começar a realizar o que precisa ser feito em Aracaju. Não podemos perder um minuto, nem um dia de trabalho”, declarou Emília.

Agencia CMA – foto China Tom