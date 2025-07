Vereadores de Aracaju aprovam Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovou nesta terça-feira (15), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026, após análise das 34 emendas dos parlamentares.

A LDO estabelece as regras básicas para a execução do orçamento do próximo ano, incluindo previsões de receitas e despesas e prevê um total de R$ 4,6 bilhões de receita orçamentária, com um superávit primário previsto de R$ 46,9 milhões.

Foram apreciadas 34 emendas, dentre elas as 18 aprovadas, 9 prejudicadas – por seu conteúdo já estar previsto em outras emendas – 6 rejeitadas durante a passagem pela Comissão de Finanças e uma retirada.

A previsão é de R$ 694,5 milhões em investimentos em 2026, com destaque para mobilidade urbana (renovação da frota de ônibus). Além disso, R$ 70,7 milhões serão destinados à execução obrigatória de emendas parlamentares individuais, o que representa pouco mais de R$ 2,7 milhões por vereador.

Já o valor da Dívida Pública Consolidada Líquida (DCL) estimado para 31 de dezembro de 2026 é de R$ 1,3 bilhão. Já o valor previsto para investimentos é de R$ 694,5 milhões.

Foto: Luanna Pinheiro