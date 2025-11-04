VEREADORES APROVAM REQUERIMENTOS QUE SOLICITAM INFORMAÇÕES PARA A SMTT, EMURB E GUARDA MUNICIPAL

Durante a 94ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (4), a Câmara Municipal de Aracaju analisou oito proposituras de autoria dos parlamentares, sendo 5 requerimentos. Confira o que foi aprovado na Casa parlamentar.

Projetos de decreto legislativo

Os parlamentares aprovaram dois Projetos de Decreto Legislativo voltados à concessão de cidadania aracajuana. De autoria do vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar, o Projeto nº 35/2025 homenageia o senhor Raul dos Santos Silveira. Já o Projeto nº 117/2025, apresentado pelo presidente da Casa, o vereador Ricardo Vasconcelos, concede título ao senhor Rubens dos Anjos Moreira.

Requerimentos

Durante a votação, foram aprovados 5 requerimentos. O vereador Breno Garibalde solicita, por meio do Requerimento nº 422/2025, informações à Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) sobre terrenos livres da Prefeitura no bairro Atalaia.

O vereador Fábio Meireles apresentou dois requerimentos: o de nº 429/2025, dirigido à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), que solicita cópia integral do Memorando nº 58.423/2025, referente à contratação de empresa para aquisição de ônibus elétrico; e o de nº 430/2025, que solicita a documentação relativa à contratação da empresa MMP Cursos e Capacitação e Treinamento Ltda., sediada em Brasília.

A vereadora Selma França também apresentou dois requerimentos. O Requerimento nº 436/2025 questiona a Emurb sobre eventuais projetos ou planos para construção de uma quadra poliesportiva no bairro 18 do Forte, e o Requerimento nº 437/2025 solicita informações à Guarda Municipal de Aracaju sobre a realização de rondas preventivas nesse bairro. A vereadora também questionou se há previsão de ampliação ou intensificação das rondas da Guarda.

Moção

A Casa parlamentar aprovou a Moção de Aplausos nº 98/2025, de autoria do vereador Maurício Maravilha, à Seleção Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica, pela conquista inédita da medalha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro.

Por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro