VEREADORES DE ARACAJU DEBATEM SEGURANÇA VIÁRIA, EDUCAÇÃO, LIBERDADE DE EXPRESSÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

A Câmara Municipal de Aracaju realizou, nesta quarta-feira (20), um Pequeno Expediente movimentado, em que os vereadores trouxeram à tribuna temas que vão da segurança viária em rotas escolares até denúncias sobre a demora na aquisição de ônibus elétricos.

Segurança viária em áreas escolares

O vereador Maurício Maravilha (União Brasil) chamou a atenção para os riscos de acidentes em frente ao Ateneu Sergipense, no bairro São José. Segundo ele, a má localização das faixas de pedestres compromete o fluxo de veículos e ameaça a segurança de estudantes e pedestres.

Para enfrentar o problema, o parlamentar já entrou em contato com a SMTT e sugeriu medidas como:

criação de rotas escolares seguras;

reforço na sinalização vertical e horizontal;

ajuste no tempo dos semáforos;

implantação de Zonas 30 no entorno das escolas, limitando a velocidade a 30 km/h.

Liberdade de expressão em debate

O vice-presidente da Câmara, Pastor Diego (União Brasil), voltou a criticar o andamento do inquérito contra o pastor Silas Malafaia. Ele se disse indignado com o vazamento de informações que deveriam ser sigilosas e afirmou que as acusações contra o líder religioso configuram “negação do direito constitucional à liberdade de expressão”.

Inclusão e demandas da população

A vereadora Sonia Meire (PSOL) parabenizou a UFS pela realização do 1º Seminário de Ações Afirmativas, coordenado pela professora Tereza Martins. Segundo Sonia, o encontro reforça a luta pela universalização do acesso ao ensino superior como direito constitucional.

Em sua fala, a parlamentar também relatou visitas a bairros da capital, como o Lamarão, onde identificou problemas de saneamento básico e falta de acessibilidade em vias importantes, como a Euclides Figueiredo e a Visconde de Maracaju.

Infraestrutura urbana

O vereador Bigode do Santa Maria (PSD) cobrou da Emsurb e da Emurb ações emergenciais de limpeza e obras de infraestrutura no bairro 17 de Março.

Transporte coletivo: cadê os ônibus elétricos?

O vereador Fábio Meireles (PDT) denunciou a falta de explicações mais claras sobre o processo de aquisição de ônibus elétricos para Aracaju. Segundo ele, “até hoje, Aracaju não tem o aval da Secretaria do Tesouro Nacional para a aquisição desses ônibus”.

Cultura e juventude

O vereador Iran Barbosa (PSOL) prestou homenagem a Mãe Marizete Silva Lessa, que completou 95 anos de vida e 85 anos de iniciação religiosa na tradição Oyá Matamba. Segundo Iran, a ialorixá é símbolo de resistência, preservando a memória, cultura e espiritualidade dos povos de matriz africana.

O parlamentar também solicitou apoio dos colegas para a aprovação do requerimento que prevê a realização de uma Audiência Pública sobre juventudes e políticas públicas em Aracaju, no próximo 26 de agosto. “Nosso objetivo é discutir ações voltadas à população juvenil e fortalecer o protagonismo dos jovens na cidade”, destacou.

