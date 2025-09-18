VEREADORES DE ARACAJU DISCUTEM NA CÂMARA A PEC DA BLINDAGEM, PROGRAMAS DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

Nesta quinta-feira (18/09), durante o Pequeno Expediente da 77ª Sessão Plenária da Câmara Municipal de Aracaju, os vereadores utilizaram a tribuna para apresentar pautas sociais, críticas à gestão pública e posicionamentos sobre propostas em tramitação nacional. Cada parlamentar teve até cinco minutos de fala.

O vereador Alex Melo abriu os trabalhos agradecendo à prefeita Emília Corrêa pelo apoio à Caminhada do Amor, marcada para 11 de outubro, no Parque da Sementeira, organizada pela Igreja Universal do Reino de Deus. O objetivo, segundo ele, é incentivar o diálogo entre casais. Melo também convidou a população para o evento Juntos pelo Esporte e pela Saúde, neste sábado, no mesmo local, que oferecerá serviços gratuitos de saúde, atividades esportivas e de bem-estar.

Em seguida, o vereador Bigode do Santa Maria parabenizou o governador Fábio Mitidieri pela condução da crise hídrica em Sergipe e destacou a manutenção da limpeza urbana na zona de expansão, mesmo diante da disputa territorial entre Aracaju e São Cristóvão.

O vereador Iran Barbosa convocou a população para a Audiência Pública em homenagem aos 20 anos do SUAS, nesta sexta-feira, às 15h, no plenário da Câmara. Ele criticou a aprovação da chamada PEC da Blindagem pela Câmara Federal, classificando a medida como um “desserviço” diante de pautas mais urgentes, como a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até cinco salários mínimos.

O vereador Joaquim da Janelinha denunciou problemas recorrentes de esgoto estourado em diversos bairros, dentre eles, na avenida Canal 5, no conjunto Augusto Franco, Paraíso do Sul e São Conrado, atribuindo à empresa Iguá a demora no atendimento e pedindo intervenção do governo estadual.

Já o vereador Lúcio Flávio anunciou que o bairro Industrial receberá a segunda edição do Tamo Junto Aracaju, com mais de 100 serviços gratuitos à comunidade. Ele comemorou a marca de zero assaltos a ônibus registrada este ano, segundo o Setransp, e manifestou apoio à aprovação do rito de urgência da PEC da Anistia. Lúcio também lamentou o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado com câncer de pele.

O vereador Maurício Maravilha elogiou a Secretaria de Saúde pelo avanço em programas como Novo Olhar e SIM – Saúde Integrada da Mulher, destacando a redução significativa nas filas de exames, como eletrocardiogramas, que caíram de mais de 6 mil para pouco mais de 1,5 mil em três meses.

O vereador Pastor Diego tranquilizou a população e explicou que não recebeu ameaças em suas redes sociais. Ele também elogiou os deputados sergipanos que apoiaram a urgência da PEC da Anistia e exibiu um vídeo sobre a prisão de um delegado da Polícia Federal envolvido em fraudes bilionárias. Reforçou ainda a importância de ações sociais como Tamo Junto e Novo Olhar.

A vereadora Sonia Meire criticou a PEC da Blindagem, chamando a população à mobilização em defesa da democracia. Também denunciou que a Secretaria Municipal de Educação convocou professores via PSS, ignorando concursados que aguardam convocação. Ela exigiu transparência no quadro de vacância das escolas municipais.

Por fim, o vereador Sávio Neto de Vardo defendeu a permanência do Mosqueiro sob a jurisdição de Aracaju, ressaltando os investimentos já realizados na região e afirmando que sua transferência para São Cristóvão seria um prejuízo irreparável para os moradores.

Por Mônica Pena – Foto: Luanna Pinheiro