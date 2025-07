Vereadores de Santo Amaro das Brotas reforçam apoio ao projeto político de Zezinho Sobral

Os vereadores Eiarle e Márcio, presidente da Câmara de Santo Amaro, oficializaram apoio ao projeto de Zezinho Sobral para 2026, fortalecendo sua base no Leste Sergipano.

O projeto político de Zezinho Sobral para as eleições de 2026 ganhou novos aliados estratégicos. Os vereadores Eiarle e Márcio, presidente da Câmara Municipal de Santo Amaro das Brotas, anunciaram publicamente apoio à futura candidatura do líder político, consolidando ainda mais sua base no Leste Sergipano.

A adesão foi recebida com entusiasmo por Zezinho Sobral, que destacou a importância do gesto. “Recebo com muita alegria o apoio dos vereadores Eiarle e Márcio. São lideranças comprometidas com o povo de Santo Amaro e que compartilham do nosso propósito de construir políticas públicas eficientes, com foco no desenvolvimento das cidades do interior”, afirmou.

A aliança reforça o compromisso de Sobral com uma política municipalista, voltada à escuta das demandas locais e à construção de soluções conjuntas. Ambos os vereadores têm atuação reconhecida na região e são considerados figuras influentes nas pautas legislativas de interesse social e econômico no município.

Para o presidente da Câmara, Márcio, a decisão de apoiar o projeto de Zezinho Sobral é baseada no histórico de competência e responsabilidade do político sergipano. “É alguém que já provou que sabe governar, que tem compromisso com a gestão pública e que valoriza o interior do estado. Nosso apoio é por acreditar nesse projeto”, declarou.

O vereador Eiarle também destacou que a aproximação com Zezinho é fruto de diálogo e confiança. “Acreditamos na seriedade do trabalho dele e estamos juntos para contribuir com um Sergipe mais justo, com equilíbrio regional e desenvolvimento sustentável”, completou.

A adesão das lideranças de Santo Amaro das Brotas fortalece o grupo político de Zezinho Sobral na preparação para o pleito de 2026, ampliando sua influência e base de apoio nos municípios do interior.

Texto e foto assessoria