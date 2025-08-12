VEREADORES DEBATEM REAJUSTE NA CONTA DE ÁGUA, SAÚDE E USO DE EMENDAS PARLAMENTARES, DURANTE A SESSÃO

O vereador Lúcio Flávio iniciou o grande expediente, nesta terça-feira (12/08), abordando a necessidade de ter um diálogo com o governador do Estado, Fábio Mitidieri, para que não ocorra um reajuste nas contas de água, por parte da empresa de saneamento Iguá. Além disso, o vereador destacou que a Frente parlamentar em defesa da vida e da família, da CMA, irá promover uma audiência pública para discutir sobre as ameaças que crianças e adolescentes têm sofrido nas redes sociais e na internet, de modo geral.

Lúcio também realizou uma crítica à Universidade Federal de Sergipe (UFS), que realizou um vestibular EAD, com o seguinte tema de redação: a ameaça neonazista do século 21. “O texto base utilizado pela Universidade foi da revista Fórum e trouxe a eleição de Jair Bolsonaro como um dos elementos que permitiram o avanço do neonazismo no país”, criticou. O vereador discordou dessa proposta de redação e disse que irá acionar a Universidade.

O vereador Marcel Azevedo também utilizou a tribuna para destacar sua visita a prefeita Emília Corrêa para tratar sobre os projetos de leis apresentados por ele na área da enfermagem e da melhoria do serviço de saúde em Aracaju. Um dos projetos discutidos, que deve ser de autoria do Poder Executivo, visa transformar o auxiliar de enfermagem em técnico. Além disso, o vereador solicitou aos senadores sergipanos que se mobilizem para tratar sobre a Proposta de Emenda à Constituição, a PEC 19, que está travada há 1 ano no Senado Federal. Ela prevê que o piso da enfermagem esteja vinculado a uma carga horária de 30 horas semanais, além do reajuste anual.

O vereador Maurício Maravilha utilizou o grande expediente para destacar algumas atividades ligadas à área da saúde, por meio da visita a secretária de saúde, Débora Leite, com a finalidade de abordar a agilidade na realização de exames de imagens para saúde bucal. Em parceria com o Conselho Regional de Odontologia (CRO), um projeto de lei será proposto para a aquisição de aparelhos de raio-x digital intrabucal. O vereador explicou que o custo total estimado varia de R$ 240 a 320 mil reais e poderia ser obtido com a ajuda de emendas parlamentares.

O último orador do grande expediente foi o presidente da Casa, o vereador Ricardo Vasconcelos, que comentou a respeito das denúncias realizadas por ele em relação ao ex-prefeito Edvaldo Nogueira, que abordou um desvio de finalidade das emendas sem comunicar à Casa e descumprindo a legislação. O vereador trouxe um vídeo da ex-secretária de saúde, Waneska Barboza, que em visita a Casa, em dezembro de 2023, apontou o projeto de criação do Centro de imagens, que traria serviços de tomografia, raio-x, dentre outros. Os valores para o investimento totais seriam de R$ 6,4 milhões, sendo que para as obras eram necessários R$1,9 milhão de reais. “Os vereadores colocaram R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares, no final de 2023, o que permitia que houvesse a construção. O prefeito precisaria investir mais de R$ 3 milhões. Será que Edvaldo não conseguiria complementar esse valor? “, questionou o presidente.

Por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro